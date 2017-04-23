В результате нападения боевиков к югу от Мосула погибли трое полицейских

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Трое полицейских погибли в результате нападения боевиков на вертолетную базу иракской полиции к югу от Мосула, передает агентство Рейтер со ссылкой на капитана полиции.

По словам полицейского, около десяти боевиков, включая четверых террористов-смертников, пытались проникнуть на вертолетную базу Федеральной полиции Ирака в деревне Аль-Аридж, расположенной к югу от Мосула.

Как сообщается, в ходе атаки погибли трое полицейских и трое боевиков. Собеседник агентства также заявил, что полиция преследовала остальных боевиков, но им удалось сбежать.

В настоящее время иракские военные и коалиция во главе с США проводят операцию по освобождению Мосула. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.