Лидер британских лейбористов выступил за улучшение отношений с Россией

ЛОНДОН, 23 апр – РИА Новости, Мария Табак. Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин считает необходимым улучшение отношений с Россией во имя мира и безопасности.

"Необходимо постараться демилитаризовать границу между нынешним странами НАТО и Россией, развести наши силы, держать их подальше друг от друга. Мы не можем скатиться в новую "холодную войну", — сказал Корбин в интервью Би-би-си в воскресенье.

Он выразил сомнение, что в нынешней международной обстановке улучшение отношений с Россией возможно.

"(Президент США) Дональд Трамп явно думает, что у нас могут быть крепкие отношения с (президентом РФ Владимиром) Путиным на том основании, что он сильный лидер. Но дело не в сильных лидерах, дело в стремлении к сосуществованию и к миру", — отметил он.

В качестве возможных площадок для укрепления отношений с РФ Корбин назвал ОБСЕ и Совет Европы. Критикуя НАТО, лидер лейбористов подчеркнул, что его скептическое отношение к альянсу не означает стопроцентной поддержки России.

"У меня много причин критиковать Путина, нарушения прав человека, милитаризацию общества", — сказал он.

8 июня в Великобритании пройдут досрочные всеобщие выборы. В данный момент, согласно данным опроса YouGov, консерваторов поддерживают 48% населения, лейбористов — 24%, либерал-демократов — 12%, Партию независимости — 7%.