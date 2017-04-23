Спасатели в Киргизии ведут поиск двух шахтеров, оставшихся под завалами

БИШКЕК, 23 апр – РИА Новости. Спасатели МЧС ведут поиск двух горняков, оставшихся под завалом шахты на месторождении Жыргалан на севере Киргизии, сообщает в воскресенье пресс-служба губернатора Иссык-Кульской области страны.

"Накануне вечером произошел обвал шахты на месторождении угля, где ведет работу ОсОО "Жыргалан-Доргокомур", предположительно, из-за несоблюдения правил техники безопасности", — сообщает пресс-служба.

В настоящий момент продолжаются работы по спасению оставшихся под завалом двух шахтеров: "В спасательной операции задействованы как местные жители, так и представители соответствующих структур области, ведутся работы по откачиванию воды из штольни", — сообщили в обладминистрации.

Под руководством первого заместителя губернатора Иссык-Кульской области Дамира Монолдорова создан оперативный штаб из числа представителей аппарата полномочного представителя правительства. Каждый час проводится совещание с руководителями в режиме онлайн, отметили в пресс-службе.