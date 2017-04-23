Кандидаты в президенты Франции: что они думают о России

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. Предвыборная кампания во Франции стала первой после возвращения Крыма в состав России. Кандидаты на высший пост в течение нескольких месяцев спорили об отношении к Москве, нередко переходя при этом на личности. Репутацию друзей России в этой полемике заслужили кандидаты правых Франсуа Фийон и Марин Ле Пен. Претендентом, выгодным для Киева, называют Эммануэля Макрона.
"Не пейте слишком много водки"
Мариани, а также несколько десятков депутатов-фийонистов в Национальной ассамблее Франции в 2016 году провели через собрание постановление, осуждающее антироссийские санкции. К несчастью, большого резонанса эта инициатива не имела, поскольку в зале для голосования отсутствовали четыре пятых депутатов.
В ходе первичных выборов Франсуа Фийон столкнулся с жесткой оппозицией по российскому вопросу. Осенью 2016 года Эрве Маритон, друг Михаила Ходорковского, сделал из связей Фийона с Кремлем повод для демарша. Маритон объявил, что снимает свою кандидатуру с первичных выборов в пользу Алена Жюппе, чтобы не допустить "друга Путина". Предвыборная полемика между Жюппе и Фийоном также не обошлась без скандала: проигравший кандидат предупредил выигравшего Фийона, чтобы тот "не пил слишком много водки".
"Считаю Крым частью России"
Связи между "Национальным фронтом" и Россией, завязанные еще в 1990-е, дали о себе знать и в нынешней предвыборной кампании. После того как президент США Дональд Трамп отказался встретиться с Марин Ле Пен, лидер "Национального фронта" прибыла в Россию и была принята Владимиром Путным в Кремле.
В отличие от Фийона, считающего Башара Асада "кровавым диктатором", Ле Пен выступает в поддержку Дамаска. В "Национальном фронте" осудили недавние бомбардировки аэродрома Эш-Шайрат американской авиацией и заявили, что "понимают" позицию России по химическим атакам.
"В Сирии сражаются вооруженные банды"
Часто критикуемый, как и Фийон, за нежелание рвать с Россией, кандидат крайне левых негативно оценивает умеренную сирийскую оппозицию. По его мнению, в Сирии сражаются "вооруженные банды", не заслуживающие считаться повстанцами; но в то же время Меланшон осуждает и президента Башара Асада.
В противоположность Меланшону социалист Бенуа Амон выступает против России как на Ближнем Востоке, так и на Украине. Амон считает, что наша страна "дестабилизирует" своих соседей, создавая "империалистическую" опасность, которой требуется противостоять. "Я не понимаю этого благодушия к Владимиру Путину!" — восклицает он.
Антироссийская карта появилась в руках у Амона неслучайно. Крайне близкий к Меланшону по большинству положений своей программы, социалист вынужден искать разницу. Однако ставка на российскую угрозу не приносит успеха, и рейтинг кандидата от системных левых по опросам с 14% упал до 9%.
Россия и фаворит
Постоянно живущий на Украине французский журналист Оливье Ведран считает Макрона идеальным кандидатом для Киева. И хотя в своих выступлениях фаворит ни разу не затрагивал украинскую тему, он, безусловно, намерен и в дальнейшем считать Крым украинским.
С Украиной Макрона пока связывает только "хакерский скандал", в ходе которого кандидат обвинил взломщиков из этой страны в атаке на свои сайты. Однако единомышленники Макрона дают понять, что считают виновной в кибернападении Россию. История Макрона и украинских (или российских?) хакеров пока не имела продолжения.
Однако по другую сторону личных обид между Макроном и Кремлем проступает более серьезная трещина. Единомышленник Хиллари Клинтон, в переписке с которой он состоял с 2012 года, Макрон называет Россию страной, "не разделяющей наши ценности". И если для Марин Ле Пен Россия — это Европа, то Макрон упоминает нашу страну лишь в связи с Сирией и Ираном.