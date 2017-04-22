В Краматорске семилетний мальчик нашёл у школы коробку с 14 гранатами

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Краматорске семилетний мальчик обнаружил у школы коробку с 14 гранатами, сообщается на сайте национальной полиции Донецкой области Украины.

"Сегодня вечером мальчик нашел на прилегающей территории школы коробку с гранатами. На месте работают взрывотехники", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 19.15 в правоохранительные органы обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что ее сын нашел около школы предметы, похожие на гранаты.

К месту происшествия сразу же выехали правоохранители и оцепили территорию. По предварительной информации, в коробке находятся семь гранат РГД-5 и семь гранат Ф-1.