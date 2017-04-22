Получившая паспорт России баронесса отказалась идти на выборы во Франции

ПАРИЖ, 22 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Проживающая во Франции баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер, в 2015 году получившая в день своего 100-летия паспорт России, не пойдет на выборы президента Франции, сообщил РИА Новости ее сын Фома.

"Нет, мама голосовать не пойдет. Ее это не очень интересует, эти выборы во Франции. Она полна любви и уважения к нашему президенту Владимиру Путину, и мысли о матушке-России занимают ее куда больше этой французской суеты", — сказал собеседник агентства.

В ноябре 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ баронессы Ирины Владимировны фон Дрейер — дочери белого эмигранта Владимира фон Дрейера, проживающей во Франции. Российский паспорт баронесса получила из рук посла РФ во Франции Александра Орлова в преддверии своего 100-летнего юбилея в декабре того же года. Отмечать столетие фон Дрейер отправилась в Россию, где не была много десятилетий.

Сейчас получения российского гражданства ожидает сын баронессы — Фома фон Дрейер. "Документы уже подали, теперь ожидаю решения. Очень хочу 9 мая поехать в Москву, попасть на парад Победы и поучаствовать в шествии "Бессмертного полка". Это моя большая мечта!" — рассказал он.

Баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер родилась 15 декабря 1915 года в Москве, 11 ноября 1920 году она вместе с семьей покинула Россию и осталась без гражданства. Фон Дрейеры немало ездили по миру и, в конце концов, обосновались во Франции: глава семейства, в прошлом генерал русской армии, открыл магазин, а его дочь Ирину определили на обучение к католическим монахиням. В 1936 году девушка заняла второе место в конкурсе "Мисс Россия", проводимом в Париже русским журналом "Иллюстрированная Россия".

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