СМИ пытаются выяснить, к кому обращена новая критика КНДР

ТОКИО, 22 апр — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Северокорейские СМИ обнародовали комментарий с критикой в адрес, предположительно, Китая в ответ на антисеверокорейскую "риторику" и предупредили о "катастрофических последствиях" для двусторонних отношений между странами.

Комментарий за подписью некоего Джона Фила был обнародован Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК). Несмотря на то, автор статьи нигде прямо не упоминает Китай, южнокорейские СМИ уверены, что критический комментарий в адрес "страны рядом с КНДР" обращен именно к КНР. Агентство Ренхап , в частности, отмечает, что публикация подобных комментариев в северокорейской прессе достаточно редки.

"В частности, эта страна несет вздор, что КНДР должна пересмотреть важность отношений с ней и что это будет способствовать обеспечению безопасности КНДР и даст необходимую защиту и помощь для экономического процветания. Они утверждают, что последнее (процветание) не будет возможным в условиях жестких "экономических санкций" кое-кого", — говорится в комментарии, обнародованном англоязычной версией ЦТАК.

"Если эта страна продолжит применять экономические санкции против КНДР, танцуя под дудку кое-кого и неправильно расценив желание КНДР, она может купаться в овациях врагов КНДР, но должна подготовиться к катастрофическим последствиям для отношений с КНДР", — отмечается в сообщении.

На Корейском полуострове сохраняется геополитическая напряженность. 16 апреля объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. В то же время вице-президент США Майк Пенс, который днем позже посетил разделяющую Корейский полуостров демилитаризованную зону, заявил, что в отношении КНДР у Вашингтона "стратегическому терпению пришел конец".

Ситуация вокруг КНДР обострилась и с подходом к Корейскому полуострову ударной группы военных кораблей США во главе с авианосцем "Карл Винсон", поскольку после удара американских крылатых ракет по Сирии СМИ стали активно развивать тему возможности таких же действий против КНДР.