СМИ пытаются выяснить, к кому обращена новая критика КНДР

ТОКИО, 22 апр — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Северокорейские СМИ обнародовали комментарий с критикой в адрес, предположительно, Китая в ответ на антисеверокорейскую "риторику" и предупредили о "катастрофических последствиях" для двусторонних отношений между странами.Ренхап, в частности, отмечает, что публикация подобных комментариев в северокорейской прессе достаточно редки.
"В частности, эта страна несет вздор, что КНДР должна пересмотреть важность отношений с ней и что это будет способствовать обеспечению безопасности КНДР и даст необходимую защиту и помощь для экономического процветания. Они утверждают, что последнее (процветание) не будет возможным в условиях жестких "экономических санкций" кое-кого", — говорится в комментарии, обнародованном англоязычной версией ЦТАК.
"Если эта страна продолжит применять экономические санкции против КНДР, танцуя под дудку кое-кого и неправильно расценив желание КНДР, она может купаться в овациях врагов КНДР, но должна подготовиться к катастрофическим последствиям для отношений с КНДР", — отмечается в сообщении.
Ситуация вокруг КНДР обострилась и с подходом к Корейскому полуострову ударной группы военных кораблей США во главе с авианосцем "Карл Винсон", поскольку после удара американских крылатых ракет по Сирии СМИ стали активно развивать тему возможности таких же действий против КНДР.