Окружной прокурор в США исключил передачу России осужденного Селезнева

СИЭТЛ, 21 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Прокурор США по Западному округу штата Вашингтон Аннетт Хейс исключает на данный момент передачу осужденного за кибермошенничество Романа Селезнева России.
Защита гражданина РФ Романа Селезнева не исключает его обмена в рамках конвенции Совета Европы, которая позволяет направлять заключенных отбывать срок на родину, но надежды на это мало, сказал журналистам адвокат Селезнева Игорь Литвак.
"Договор есть, он подписан, Америка и Россия являются частью договора. Но он не так хорошо работает, последние данные, что у меня есть — что 97% отказывают в переводе", — сказал он.
Селезнев был приговорен в пятницу к 27 годам по обвинению в кибермошенничестве.