Окружной прокурор в США исключил передачу России осужденного Селезнева

Россиянин Роман Селезнев, задержанный на Мальдивах по подозрению в кибер-преступлениях

Россиянин Роман Селезнев, задержанный на Мальдивах по подозрению в кибер-преступлениях

СИЭТЛ, 21 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Прокурор США по Западному округу штата Вашингтон Аннетт Хейс исключает на данный момент передачу осужденного за кибермошенничество Романа Селезнева России.

"В настоящее время я не считаю, что это возможно", — сказала Хейс, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Защита гражданина РФ Романа Селезнева не исключает его обмена в рамках конвенции Совета Европы, которая позволяет направлять заключенных отбывать срок на родину, но надежды на это мало, сказал журналистам адвокат Селезнева Игорь Литвак.

"Договор есть, он подписан, Америка и Россия являются частью договора. Но он не так хорошо работает, последние данные, что у меня есть — что 97% отказывают в переводе", — сказал он.

Селезнев был приговорен в пятницу к 27 годам по обвинению в кибермошенничестве.