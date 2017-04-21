В Париже к месту убийства полицейского несут цветы

ПАРИЖ, 21 апр — РИА Новости. Стихийный мемориал образовался на месте перестрелки, произошедшей в четверг в Париже и унесшей жизнь одного полицейского, передает корреспондент РИА Новости.

На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй скрылся.

В пятницу, после того как было снято оцепление Елисейских полей, к месту трагедии стали приходить люди и приносить цветы.

Перестрелка, по всей видимости, происходила в подъезде дома, в котором расположен отдел культуры и информации посольства Турции. В стеклянных дверях входа в здание остались четыре отверстия от пуль. Судя по их размеру, оружие, из которого были расстреляны полицейские, было крупнокалиберным.

Несмотря на довольно нервозную обстановку — около места трагедии дежурит наряд из полицейских — люди продолжают нести цветы, подолгу стоят около стихийного мемориала и слушают песни известного парижского исполнителя Юри Мена.

"Я принял решение прийти сюда сегодня, чтобы спеть людям, показать, что мы не боимся, и что жизнь продолжается, несмотря на такие трагедии", — сказал Мена РИА Новости.

О том, что важно не бояться жить, рассказали и две россиянки Лиля и Оля, которые более 10 лет живут в Париже. Они специально пришли в пятницу к мемориалу, чтобы показать, что их нельзя запугать.

"Это наш протест. Несмотря на то что вчера случилось, мы все равно будем приходить", — говорит Лиля.

По ее словам, данный акт связан с предстоящими во Франции выборами президента, но он не заставит людей поменять свое мнение относительно того, за кого они проголосуют в воскресенье.

Такого же мнения придерживается и еще одна жительница Парижа, родом из Марокко — Фатима. Она пришла к мемориалу, чтобы почтить память убитого полицейского, но не считает, что это событие как-то изменит расклад сил на предстоящих выборах.

"Нельзя вот так просто убивать людей, которые не старые и которые нас защищают. Это несчастье! Из-за одного ненормального столько страданий!", — сказала она.

Первый тур выборов президента Франции пройдет в стране 23 апреля.