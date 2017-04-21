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Атака в Дортмунде: полиция проверяет гражданство подозреваемого

Сюжет:
Взрыв в Дортмунде (31)
18:5821.04.2017
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© AP Photo / Martin MeissnerЖурналисты на месте взрыва у автобуса ФК Боруссия в Дортмунде, Германия. Архивное фотоЖурналисты на месте взрыва у автобуса ФК Боруссия в Дортмунде, Германия. Архивное фото
© AP Photo / Martin Meissner

БЕРЛИН, 21 апр – РИА Новости, Маргарита Костив. Генеральная прокуратура Германии в пятницу подтвердила арест 28-летнего выходца из России Сергея В., имеющего и немецкое гражданство, по делу об атаке на автобус футбольного клуба "Боруссия" в Дортмунде, однако информация о наличии у него российского гражданства еще не подтверждена.

Полицейские и пожарные у автобуса футбольного клуба Боруссия Дортмунд после взрыва перед матчем Лиги чемпионов. 11 апреля 2017
© AP Photo / Martin Meissner
Мнение: у подорвавшего автобус "Боруссии" просто "поехала крыша"

"Боруссия" 11 апреля в Дортмунде должна была сыграть с "Монако" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса хозяев, направлявшегося на стадион. Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва. Футболист "Боруссии" Марк Бартра был доставлен в больницу.

По сообщению прокуратуры, на данный момент достоверно известно, что подозреваемый приобрел 15 тысяч акций "Боруссии", для чего 3 апреля взял кредит. В случае колебаний курса этих акций из-за увечий или смерти игроков подозреваемый получил бы от продажи ценных бумаг большую прибыль. Кроме того, Сергей В. забронировал номер в гостинице с видом на дорогу, где случились взрывы, на 9-13 апреля и 16-20 апреля, так как на момент бронирования не было известно, где именно будет сыгран первый матч, в Дортмунде или Монако.

Есть ли гражданство России?

"В настоящий момент мы проверяем информацию относительно наличия у задержанного российского гражданства, — заявил журналистам официальный представитель посольства РФ в ФРГ Денис Микерин. — В случае ее подтверждения будем готовы оказать ему всю необходимую консульскую помощь. Пока никаких официальных сведений из полиции или прокуратуры Баден-Вюртемберга в генконсульство во Франкфурте-на-Майне не поступало, однако коллеги уже обратились в указанные органы за разъяснениями по факту случившегося".

Полицейские у автобуса футбольного клуба Боруссия Дортмунд после взрыва перед матчем Лиги чемпионов. 11 апреля 2017
© AP Photo / Martin Meissner
СМИ рассказали, где могли быть изготовлены бомбы, взорвавшиеся в Дортмунде

В то же время в генконсульстве РФ в Бонне сообщили, что подозреваемый до настоящего времени не обращался в диппредставительство.

"В случае если подтвердится наличие у него гражданства России, ему будет оказана вся возможная помощь", — говорится в письменном ответе пресс-службы генконсульства в ответ на запрос РИА Новости.

Действовал в одиночку

Официальный представитель генеральной прокуратуры Германии заявила в пятницу, что ведомство не располагает информацией о возможных сообщниках задержанного ранее 28-летнего Сергея В.

"Сведения, которыми мы располагаем к настоящему моменту, не указывают на возможных пособников или сообщников (задержанного). Тем не менее, мы продолжим выяснять это в ходе расследования", — сказала она на пресс-конференции.

Министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Ральф Егер заявил, что задержанный мог использовать самодельное взрывчатое вещество.

Сотрудники полиции в Берлине. Архивне фото
© РИА Новости . Захари Шойрер
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Немецкая Tagesspiegel получила письмо с угрозами после взрыва в Дортмунде

"Ведется расследование, и оно покажет, идет ли речь о военном взрывчатом веществе или о самодельном. Я считаю вероятным последнее", — сказал он, подчеркнув, что у подозреваемого были хорошие знания электротехники, которые он использовал для создания взрывчатки.

Проходил военную службу в Германии

По данным еженедельника Spiegel, Сергей В. имел военную подготовку: он прошел срочную военную службу в бундесвере в 2008 году. Мужчина, семья которого прибыла в Германию с Урала, проходил службу с апреля по декабрь 2008 года в Дорнштадте (федеральная земля Баден-Вюртемберг) в санитарном подразделении, которое отвечало в том числе за устранение неисправностей электротехники.

Как сообщает издание, подозреваемый проживал в городе Фройденштадт в регионе Шварцвальд, он получил образование как электрик, имел награды в профучилище, до последнего времени работал в котельной города Тюбинген. Где мужчина приобрел навык обращения со взрывчаткой, неизвестно.

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