Под автомобилем мэра Измаила обнаружили взрывное устройство

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости. Самодельное радиоуправляемое взрывное устройство обнаружили под днищем автомобиля, на котором ездил мэр города Измаил Одесской области, возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба полиции.

"Под днищем автомобиля, на котором перемещался городской мэр Измаила, полицейские-взрывотехники обнаружили самодельное радиоуправляемое взрывное устройство. Опасную находку обезвредили, никто не пострадал. По факту обнаружения взрывчатки открыто уголовное производство", — говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации по статье "покушение на совершение преступления" и статье "умышленное убийство". Проводится досудебное расследование.