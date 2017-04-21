В Турции не стали судить исламского проповедника, проклявшего шахматистов

АНКАРА, 21 апр — РИА Новости. Прокуратура Стамбула отказала в иске гражданину Турции Мюджахиту Байрактару против мусульманского телепроповедника Ахмета Махмута Унлю, который наложил проклятие на шахматы, объявив шахматистов лжецами, сообщает в пятницу агентство Anadolu.

Иск был подан по обвинению проповедника в разжигании социальной ненависти и вражды после сообщений проповедника в соцсетях, направленных против шахматистов.

"Игра в шахматы более грешна, чем игорный бизнес и употребление в пищу свинины. Большинство людей, которые играют в шахматы, — лжецы. Пусть будет проклята эта игра… Вы должны молиться вместо того, чтобы играть в шахматы", — писал Унлю.

Проповедник пояснил в своем письменном заявлении в прокуратуру, что его слова следует рассматривать в контексте свободы мнений и они соответствуют указаниям управления Турции по делам религии. Прокуратура Стамбула согласилась с его доводами и решила оставить иск против Унлю без удовлетворения.