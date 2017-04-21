Турция призвала НАТО с пониманием отнестись к закупке у России С-400

АНКАРА, 21 апр — РИА Новости. Анкара находится на финальном этапе переговоров с Москвой о закупке зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 и страны НАТО должны относиться к этому с пониманием, заявил министр обороны Турции Фикри Ышык.

"Работа с Россией по С-400 подошла к финальной точке. НАТО должно отнестись к этому с пониманием. Ясно, что Турции нужна система ПВО. Однако страны НАТО не предоставили нам экономически эффективного предложения и не хотят делиться с нами технологиями. Мы отдаем себе отчет, что не сможем интегрировать С-400 в систему ПВО НАТО, и от альянса нет такого требования", — заявил Ышык журналистам.

Ранее представители российских и турецких властей неоднократно заявляли о ведущихся Москвой и Анкарой переговорах по поставке С-400. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, Турция готова закупить С-400 в случае предоставления Россией кредита, переговоры о котором ведутся в настоящее время с российским Минфином.

Как заявил помощник президента России по ВТС Владимир Кожин, Россия не видит препятствий для возможной поставки зенитных ракетных систем С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО.