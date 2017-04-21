Минобороны НКР заявило о 35 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

ЕРЕВАН, 21 апр — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в пятницу о 35 нарушениях режима прекращения огня в регионе за минувшие сутки.
"Двадцатого апреля и в ночь на 21 апреля вооруженные силы Азербайджана 35 раз нарушили режим перемирия, произведя по армянским позициям свыше 400 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. В восточном направлении передовой азербайджанские ВС применили также 60-миллиметровые минометы", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, передовые подразделения армии обороны НКР для подавления наступательной активности противника прибегли к ответным действиям и продолжили нести боевое дежурство.
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