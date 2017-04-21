Во Франции узнали, где проживал парижский стрелок

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Мужчина, совершивший в четверг нападение на полицейских в центре Парижа, проживал в восточном пригороде французской столицы, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в полиции.

Собеседники агентства уточнили, что ему было 39 лет, имя преступника не называется.

Как ранее заявил прокурор Парижа Франсуа Моленс, полицейским удалось установить личность нападавшего. В то же время он отказался назвать его. Как сообщали СМИ, нападавшим может быть 39-летний Карим С. — ПТС на имя которого было обнаружено в автомобиле нападавшего. Однако агентство Франс Пресс передавало, что нападавшим может быть человек по имени Абу Юсеф аль-Бельжики ("Бельгиец").

Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры. Моленс квалифицировал нападавшего как террориста. Группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение.