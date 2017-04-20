Главой штаба Земана по избранию на пост президента Чехии стала его жена

ПРАГА, 20 апр – РИА Новости, Александр Куранов. Главой штаба Милоша Земана по его переизбранию на пост президента Чехии стала его жена, Ивана Земанова, об этом сообщил вечером в четверг сам глава республики, выступая по TV Barrandov.

Ранее Земан официально объявил о том, что намерен вновь баллотироваться на пост президента Чешской республики. При этом он заявил, что не будет проводить специальную предвыборную кампанию, а будет "нормально исполнять свои президентские обязанности". Ожидается, что всенародные выборы главы республики состоятся в первом квартале 2018 года.

"Мои соратники подсказали, что моя жена Ивана могла бы стать руководителем моего избирательного штаба. Я ей это предложил, а она согласилась. Мы с Иваной вместе уже более 20 лет, так что взаимопонимание и сотрудничество у нас хорошо налажены. К тому же она человек вождистского типа, хотя так совсем не выглядит. Так что, думаю, она с этим делом справится", — сказал Земан.

По словам Земана, его жена хорошо информирована о ситуации в стране. Она постоянно сопровождает президента в поездках по стране, кроме того, самостоятельно встречается, например, с пенсионерами, посещает детские дома и медучреждения.

Главной задачей избирательного штаба, возглавляемого Иваной Земановой, будет, прежде всего, по словам президента, сбор подписей за его выдвижение на новый срок. Он начнется в понедельник 24 апреля, и первой свою подпись поставит сама пани Земанова.

"Так что, после этого нашему штабу останется собрать всего лишь 49999 подписей", — пошутил президент. Кроме того, Земан напомнил, что на сей раз, в отличие от прошлых выборов, подписи сторонников каждого кандидата должны сопровождаться их личными данными.

Что касается финансового фонда для работы избирательного штаба, то Земан предполагает, что таковой будет создан в самое ближайшее время для того, чтобы собирать поступления от его сторонников, как отдельных граждан, так и фирм. "И он (фонд) будет абсолютно открытым для контроля", — подчеркнул Земан.

"Но об этом теперь лучше спрашивать мою жену как главу избирательного штаба. А я буду и далее заниматься повседневной президентской деятельностью", — сказал в заключение Земан.

На первых в истории Чехии прямых президентских выборах Милош Земан получил по итогам второго тура в феврале 2013 года 54,8% голосов, опередив другого кандидата, Карела Шварценберга. В должность главы республики Земан вступил 8 марта 2013 года. Президент Чехии избирается на 5-летний период.