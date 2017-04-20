Премьер Италии считает решение Запада о санкциях против России правильным

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Страны Запада, включая Италию, приняли правильное решение, когда ввели санкции против России после событий на Украине, считает премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

"Думаю, мы были правы, когда реагировали на то, что произошло на Украине. Говоря это, нужно помнить, что для Италии это был трудный выбор, потому что Италия и Германия — это две страны, затронутые контрсанкциями (РФ) больше, чем другие. Но это было правильное решение", — заявил Джентилони, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Евросоюз 17 марта 2014 года после референдума о воссоединении Крыма с РФ принял пакет индивидуальных санкций, направленных на "противодействие угрозам территориальной целостности и независимости Украины".

С тех пор ограничительные меры неоднократно продлевались на полгода. Речь идет о замораживании активов и запрете на поездки в ЕС в отношении физических и юридических лиц, в числе которых российские бизнесмены и официальные лица, а также представители ополчения и руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Россия в августе 2014 года ограничила импорт продовольствия из стран, которые ввели в отношении нее санкции из-за ситуации на Украине. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В июне 2015 года в ответ на продление санкций РФ пролонгировала продуктовое эмбарго на год, а в июне прошлого года — сразу до 31 декабря 2017 года.

Ряд областей Италии уже призывали правительство страны отменить санкции против РФ, поскольку они наносят ущерб итальянской экономике. Так, по данным представителя партии "Лига Севера" сенатора Серджио Дивина, Италия потеряла с начала введения санкций в отношении России от 3,6 до 4 миллиардов евро.