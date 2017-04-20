Медведчук: институт нацпамяти своими бредовыми идеями раскалывает Украину

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Украинский институт национальной памяти, поднимая болезненные для украинцев вопросы, не только демонстрирует явный непрофессионализм и манипуляцию историческими фактами, но и углубляет раскол в стране, считает лидер общественного движения "Украинский выбор", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

Институт национальной памяти занимается изучением и распространением сведений об украинской революции 1917-1921 годов, событиях 2013-2014 годов, а также изучает события Второй мировой войны с точки зрения националистической идеологии. По его инициативе стартовала информационная кампания к 75-й годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ).

Ведомство является одним из авторов закона "о декоммунизации". Ранее оно опубликовало список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона, и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

По мнению Медведчука, наиболее "бредовыми" являются идеи института об отмене празднование 8 марта, 1 и 9 мая на государственном уровне в рамках закона о декоммунизации.

"Доблестным сотрудникам института, бесстрашно сражающимся с "призраками коммунизма", не до культурного наследия или героических страниц истории Украины — например, победы в Великой Отечественной войне. Демонстрируя явный непрофессионализм, позволяя себе псевдонаучные высказывания и манипулируя историческими фактами, возглавляемый Вятровичем (Владимир Вятрович, глава института — ред.) коллектив неутомимо поднимает болезненные для украинского общества вопросы, углубляя раскол в стране", — написал Медведчук в своей колонке, опубликованной на сайте движения "Украинский выбор".

По его мнению, истинная задача института — не сохранение национальной памяти, а желание" стереть из памяти народа все, что связано с советским периодом его истории, включая величайшие свершения, достижения и подвиги".

В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.