В ДНР заявили о попытке украинских диверсантов проникнуть в республику

ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. Украинская диверсионная группа подорвалась на минах под Горловкой при попытке проникнуть на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, один силовик погиб, трое ранены, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Вчера при попытке проникновения на нашу территорию украинской ДРГ (диверсионно-разведывательная группа) в районе Широкой Балки на минах подорвались диверсанты ВСУ (вооруженные силы Украины). В результате погиб один и трое диверсантов ранено", — сказал Басурин.

По его словам, при осмотре на месте были найдены огнемет "Шмель", мины, наступательные гранаты и фугасы.

"Данный факт доказывает, что украинская ДРГ планировала совершить теракты на территории республики, а также подтверждает то, что ВСУ используют данное вооружение при ведении боевых действий, при этом говоря о наличии данных средств только на вооружении подразделений Народной милиции, якобы завезенных из России", — добавил Басурин.