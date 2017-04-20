Экс-глава РИСИ: институт не готовил стратегий вмешательства в выборы в США

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Утверждения о том, что Российский институт стратегических исследований (РИСИ) разрабатывал планы вмешательства РФ в выборы президента США, не соответствуют действительности, заявил председатель наблюдательного совета телеканала "Царьград", генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников, бывший до начала 2017 года директором института.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на семь источников в США сообщило, что РИСИ якобы разработал документы со стратегией вмешательства России в американские выборы 2016 года. По утверждениям собеседников агентства, в распоряжении спецслужб США есть два "документа" российского института, подтверждающие планы вмешательства.

"Конечно, это очередной фейк, бред. Никаких подобных документов и программ РИСИ не готовил и, я думаю, сейчас не готовит. Мы такие предложения не вносим и не делаем. Это не наша работа", — сказал Решетников РИА Новости.

По его словам, это не первый за последнее время случай, когда РИСИ обвиняют в разработке документов по вмешательству в выборы в зарубежных странах. Так, например, с подобными утверждениями западные СМИ выступали во время выборов в Болгарии.

"Я не удивлюсь, если завтра напишут, что РИСИ разрабатывает план прихода (лидера Национального фронта Марин) Ле Пен к власти во Франции или еще какую-то галиматью. Это все из разряда фейков", — отметил Решетников.

Он сообщил, что по поводу выборов, в том числе в США, институт готовил аналитические записки, как правило, размером три-пять страниц, "потому что нашим руководителям некогда читать "талмуды", о которых они (западные СМИ) пишут".

"Сейчас они пишут о каких-то документах программных… Мы такие документы не разрабатывали. Мы писали аналитические записки. Это прямая обязанность — анализировать ситуацию в различных странах мира на основе открытой информации. Это задача института. И ничего тут удивительного нет, что мы анализировали и предвыборную ситуацию в Соединенных Штатах Америки", — сказал Решетников.

"Действительно, могли писать, что (кандидат от Демократической партии США Хиллари) Клинтон, выступает за давление на Россию и говорит о том, что мы чуть ли не один из противников Соединенных Штатов. Вполне вероятно, что такие оценки мы давали, что она для России – не партнер. Трамп, тогда выступавший за разговор с Россией, за диалог с Россией… Вполне возможно, мы писали, что он более перспективен как партнер. Но это текущая нормальная работа", — добавил он.