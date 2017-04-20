В ДНР заявили о планах Киева возобновить боевые действия

ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается, что украинские силовики могут начать боевые действия в Донбассе перед майскими праздниками, сообщил в четверг журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее полпред самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего по итогам заседания контактной группы в Минске заявил, что очередной режим прекращения огня в Донбассе вступает в силу с 13 апреля. При этом стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"Как стало известно от источника в командовании части А0456 в городе Одессе, в преддверии майских праздников подразделения ВМС Украины в составе одной сводной бригады морской пехоты готовят план активных боевых действий в Волновахском и Новоазовском районах Донецкой области. По замыслу командования, 23-24 апреля в район села Широкино планируется выдвижение двух мобильных диверсионных групп", — сказал Басурин.

По данным Минобороны ДНР, идет активная подготовка вооружения для диверсантов. Диверсионные группы будут передвигаться на гражданских автомобилях, оборудованных минометами. Перед ними ставится задача — приблизиться к линии соприкосновения и вести огонь по ложным позициям, чтобы спровоцировать начало ответных ударов по позициям ополчения, заявили в ведомстве.

"Вероятнее всего, это случится в преддверии очередного заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, которая… состоится 26 апреля", — добавил Басурин.