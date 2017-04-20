Депутат ЕП считает, что крымский вопрос касается только России и Украины

ЯЛТА, 20 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Проблемы или недопонимания вокруг Крыма должны решать Россия и Украина, участь остальных стран – наблюдатели, заявил депутат Европарламента от Румынии, участник третьего Ялтинского международного экономического форума Лаурентиу Ребега.
Депутат уверен, что интенсивное экономическое сотрудничество приведет к взаимопониманию между партнерами и смягчает политические шероховатости.
Третий Ялтинский международный экономический форум стартовал в Крыму в четверг. В нем принимают участие 1,5 тысячи человек из более чем 40 стран. Это известные политики, экономисты, бизнесмены, инвесторы. Самая многочисленная делегация из Италии.