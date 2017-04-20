Депутат ЕП считает, что крымский вопрос касается только России и Украины

ЯЛТА, 20 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Проблемы или недопонимания вокруг Крыма должны решать Россия и Украина, участь остальных стран – наблюдатели, заявил депутат Европарламента от Румынии, участник третьего Ялтинского международного экономического форума Лаурентиу Ребега.

"По той информации, которой я располагаю, жители Крыма демократическим путем выбрали вхождение в состав России. Как сторонний наблюдатель я не считаю себя вправе ни ратифицировать референдум, ни, наоборот, подвергать его результат сомнению. Считаю, что ни один политик или политический институт не должен изображать, будто он имеет такое право. Если есть проблемы или недопонимание, их должны решать Россия, Украина и Крым. Все прочие могут выступать только в качестве наблюдателей", — приводит слова Ребега пресс-служба форума.

Депутат уверен, что интенсивное экономическое сотрудничество приведет к взаимопониманию между партнерами и смягчает политические шероховатости.

Третий Ялтинский международный экономический форум стартовал в Крыму в четверг. В нем принимают участие 1,5 тысячи человек из более чем 40 стран. Это известные политики, экономисты, бизнесмены, инвесторы. Самая многочисленная делегация из Италии.