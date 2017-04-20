В ДНР обвинили силовиков в 25 нарушениях режима тишины за сутки

ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. Украинские силовики 25 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, обстреляв при этом десять населенных пунктов в самопровозглашенной Донецкой народной республике, заявил в четверг журналистам представитель Минобороны ДНР.
"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 25 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись десять населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель оборонного ведомства ДНР.
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