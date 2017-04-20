В ДНР обвинили силовиков в 25 нарушениях режима тишины за сутки

ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. Украинские силовики 25 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, обстреляв при этом десять населенных пунктов в самопровозглашенной Донецкой народной республике, заявил в четверг журналистам представитель Минобороны ДНР.

Ранее полпред самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего по итогам заседания контактной группы в Минске заявил, что очередной режим прекращения огня в Донбассе вступает в силу с 13 апреля. При этом стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 25 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись десять населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель оборонного ведомства ДНР.

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