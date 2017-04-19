Порошенко назвал решение суда ООН по иску к России многообещающим

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко назвал многообещающим промежуточное решение суда ООН по иску Киева к РФ и выразил надежду на успешное продолжение его рассмотрения в дальнейшем, сообщает телеканал "112.Украина".

Международный суд ООН отказался удовлетворить требование Украины установить временные меры по иску к России в связи с нарушением конвенции о финансировании терроризма, но согласился ввести временные меры по конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Суд постановил, что Россия "должна воздержаться от сохранения или введения ограничений на возможность сообщества крымских татар сберегать свои институты власти, в том числе меджлис, гарантировать возможность обучения на украинском языке".

"Думаю, что это сегодня многообещающее решение в Гааге, когда по обоим судебным искам была признана юрисдикция. Мы уверены в том, что мы сегодня на правильном пути, и мы надеемся на успешное рассмотрение данных дел", — сказал Порошенко журналистам в среду в Лондоне.