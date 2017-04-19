В ЛНР заявили, что член украинского нацбатальона обокрал офис МККК

ЛУГАНСК, 19 апр — РИА Новости. Член националистического батальона ВС Украины обокрал офис Международного комитета Красного Креста (МККК) на подконтрольной Киеву территории, заявил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

"В Рубежном был обворован офис МККК. Представители МВД Украины по горячим следам сразу вышли на преступника, но после установления личности его сразу отпустили и дело приостановили…", — рассказал Марочко.

По данным оборонного ведомства республики, задержанный служит в одном из добровольческих националистических батальонов украинской армии, дислоцирующихся в данном районе.

Власти Украины начали в 2014 году в Донбассе военную операцию против недовольных госпереворотом жителей региона. В ней, помимо военнослужащих армии Украины, было задействовано около полудюжины добровольческих националистических батальонов, которые финансировались из частных источников.

Позднее подразделения, участвовавшие в спецоперации на юго-востоке Украины, были переведены в состав ВСУ и Нацгвардии. Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что, хотя эти подразделения и вошли в состав ВСУ, в сознании их участников ничего не поменялось. В марте 2016 года представители ДНР на встрече контактной группы в Минске предоставили доказательства того, что добровольческие батальоны по-прежнему присутствуют в Донбассе.

Некоторое время назад Геннадий Москаль, занимавший тогда пост главы Луганской областной военно-гражданской администрации, заявил о том, что бойцы батальона "Айдар" в зоне спецоперации вламываются в квартиры мирных жителей, устраивают стрельбу на улицах городов и даже нападают на сотрудников милиции, в целом ведут себя "как вооруженные автоматическим оружием дебоширы, грабители или разбойники".

Киев призвал силовиков корректнее вести себя в Донбассе и не подрывать доверие к властям. Некорректное поведение некоторых украинских военных в Донбассе, в том числе пьянство и нарушение законов, подрывает уровень доверия к Киеву; силовикам стоит вести себя более цивилизованно, говорилось в обращении руководителя спецоперации в Донбассе к личному составу военных формирований и правоохранительных органов.

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