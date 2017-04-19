В Англии спасателям пришлось вылавливать корову из бассейна

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В деревне Плаш неподалеку от английского города Дорчестера семерым спасателям пришлось вытаскивать из бассейна корову, пишет Daily Mirror.

Спасателей вызвал местный житель Мартин Бидж. Он рассказал, что вместе с семьей в недоумении наблюдал за тем, как к ним в сад забрела корова и свалилась прямо в бассейн.

Сосед Биджа Джон Ройс воспользовался лассо, чтобы отвести корову в менее глубокое место. Вместе они держали голову животного над водой до тех пор, пока не подоспела помощь.

"Было смешно звонить пожарным и рассказывать им, что у меня в бассейне корова. Я определенно никогда не видел ничего подобного", — сказал Бидж.

Первая группа спасателей приехала через 20 минут после вызова, но им пришлось ждать коллег со специальной техникой. После этого они быстро вытащили корову из бассейна.

Позже за ней пришел владелец и увел ее. "Корова просто пошла в поле со своими сородичами, как будто ничего не произошло", — уточнил Бидж.