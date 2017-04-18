Датских туристов оштрафовали на 900 евро за мытье ног в римском фонтане

РИМ, 18 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Двое датских туристов выплатили по 450 евро штрафа за мытье ног в одном из фонтанов Рима, сообщает газета La Repubblica.

Пасхальные выходные привели к еще большему наплыву туристов в Вечный город, а не по-весеннему жаркая погода вкупе с наметившимся курсом местных властей на рост доходов городской казны вылились в серию инцидентов с неподобающим поведением гостей итальянской столицы и последующими денежными взысканиями.

В воскресенье после обеда полицейские заметили двух человек, сидевших по колено в воде на парапете фонтана "Двух морей" у мемориального комплекса Алтарь отечества. Женщина 60 лет и 17-летний юноша, оказавшиеся туристами из Дании, были убеждены, что не делают ничего противозаконного. С ними не согласились римские стражи порядка, выписавшие каждому по 450 евро штрафа. Как отмечает la Repubblica, возмущенная датчанка заявила о намерении подать протест на действия итальянской полиции в посольство своей страны.

Также в воскресенье аналогичный штраф пришлось выплатить двум молодым американцам, устроившим заплыв в самом крупным и знаменитом фонтане Рима – фонтане Треви. Игнорируя свистки полицейских, они сняли обувь, перелезли через забор и погрузились в воды одного из символов города.

Фонтан Треви становился жертвой хулиганов еще на прошлой неделе – в минувшую среду в нем искупался абсолютно голый итальянец, который после задержания пытался выдать себя за иностранца.

По данных местных СМИ, запрет на купание в римских фонтанах с начала года нарушался десять раз. В 2016 году было зарегистрировано 48 подобных преступлений.