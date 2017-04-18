В Таиланде расследуют пропажу памятной таблички о революции 1932 года

БАНГКОК, 18 апр – РИА Новости, Евгений Беленький. Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча распорядился расследовать пропажу с Королевской площади в Бангкоке вмурованной в мостовую мемориальной таблички, посвященной "Революции 1932 года", сообщает во вторник Третий национальный телеканал Таиланда.

Премьер сделал это распоряжение во вторник, после нескольких дней интенсивного конфликта в СМИ вокруг пропажи таблички между сообществами любителей истории различных воззрений, сообщает телеканал.

Премьер: не придавайте большого значения пропаже таблички

"Я распорядился, чтобы военные и полиция расследовали пропажу таблички, однако мне не хотелось бы, чтобы этому делу придавали слишком большое значение. История – это предмет для ученых дискуссий. Я постарался удовлетворить интересы всех сторон, но если вы меня спросите о моем личном мнении по этой проблеме, я лучше промолчу", — сказал журналистам премьер после того, как было объявлено о его распоряжении.

"Я бы не хотел, чтобы какая-либо политическая группа использовала ситуацию с табличкой для нагнетания напряженности, когда мы уже близки к цели на пути восстановления демократического правления в стране через демократические выборы", — добавил он. Военные власти Таиланда, правящие в стране с момента госпереворота 2014 года, планируют провести всеобщие выборы и передать власть демократически избранному гражданскому правительству в начале 2018 года. Военные пришли к власти в стране под лозунгами реформ и восстановления национального единства после многолетнего политического конфликта, неоднократно приводившего к массовым уличным демонстрациям, столкновениям и кровопролитию.

"Здесь началась конституция Сиама"

В 1932 году в Сиаме (ныне Таиланд) произошел переворот, прекративший существование многовековой абсолютной монархии и обеспечивший переход страны к конституционной монархии и демократической форме правления.

Круглая медная табличка, посвященная перевороту и вмурованная в проезжую часть Королевской площади неподалеку от конной статуи короля Чулалонгкорна (Рамы Пятого) и дворца Дусит, в котором после переворота располагался первый парламент страны, исчезла в один из дней первой недели апреля этого года. Ее пропажа была обнаружена случайно. На месте старой медной таблички вдруг оказалась другая, такого же размера и формы, но с совершенно другим текстом.

На старой табличке было написано: "На этом месте 24 июня 1932 года Народный комитет (устроители переворота) объявил о принятии конституции на благо страны". В каждую годовщину демократического переворота и в другие исторические даты, связанные с демократией, на месте, где находилась табличка, проводились памятные мероприятия.

На новой табличке, неизвестно как оказавшейся на месте старой, выгравирован следующий текст: "Да процветает Сиам вечно! Почитание Будды, Дхармы (буддийского закона) и монашества, государства, своей семьи, и верность своему Королю способствуют процветанию страны".

Про-демократические активисты немедленно обвинили в замене таблички одну из наиболее активных монархических организаций, лидеры которой давно грозились уничтожить табличку, если ее владельцы не откликнутся на их призыв изъять ее из проезжей части Королевской площади. Монархисты предлагали поместить табличку в музей. Однако они сразу же выступили с опровержением слухов о своей причастности к исчезновению старой табличке и ее замене на новую. "Если бы мы захотели это сделать, то сделали бы это публично", — говорилось в их официальном заявлении.

Полиция: нельзя украсть то, что никому не принадлежит

Полиция отказалась возбудить уголовное дело о пропаже таблички по заявлению демократических активистов на том основании, что она никому не принадлежала.

"Получив заявление, мы основательно изучили вопрос. Оказалось, что табличка не принадлежит ни муниципалитету Бангкока или района Дусит, в котором она была расположена, ни Департаменту искусств и истории, в ведении которого находятся все исторические памятники, ни частным лицам", — заявил в репортаже телеканала начальник Главного управления национальной полиции генерал Сивара Рансибрахманакун.

"Дело о краже может быть возбуждено только в случае, если украдена чья-то собственность. А табличка, как мы выяснили, не принадлежала ни частным лицам, ни общественным организациям, ни государству", — пояснил он.

Лидер одной из групп демократических активистов, отправившийся утром во вторник в Дом правительства подавать петицию на имя премьер-министра о расследовании пропажи таблички, был задержан военными на территории канцелярии, принимающей петиции, напротив Дома правительства, и увезен в расположение Первого гвардейского кавалерийского полка для проведения разъяснительной беседы, сообщает телеканал.

Министр обороны и вице-премьер по безопасности Таиланда генерал Правит Вонгсуван позже заявил, что активист был задержан, так как "вносил разлад в общество в тот момент, когда обществу необходимо единство". Тем не менее, министр поддержал решение о расследовании пропажи таблички, заметив при этом, что, занимаясь этим, не стоит забывать, что "табличка революции 1932 года не так важна, как экономика страны".