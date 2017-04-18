Европарламент получил требование о лишении Марин Ле Пен иммунитета

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Европарламент получил требование французской юстиции об отмене действия иммунитета кандидата на пост президента и лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Как сообщала ранее радиостанция Europe 1 , французские следователи потребовали от Европарламента (ЕП) лишить иммунитета лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. До этого прокуратура Парижа открыла расследование в отношении Ле Пен, ее сотрудники подозреваются в фиктивном устройстве в качестве помощников политика в Европарламенте. По данным радиостанции, требование лишить Ле Пен парламентского иммунитета было направлено в ЕП еще 29 марта. Такое же требование было выдвинуто в отношении другого члена Нацфронта Мари-Кристин Бутонне.

"Европейский парламент уведомлен о требовании об отмене действия иммунитета депутатов Ле Пен и Бутонне. Следующий этап: объявление на пленарном заседании", — говорится в сообщении генерального директора по вопросам коммуникации и представителя ЕП Жома Дюша (Jaume Duch).

Как поясняет агентство, о требовании отменить иммунитеты Ле Пен и Бутонне будет объявлено в ходе пленарного заседания 26 или 27 апреля в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что Ле Пен вызовут в Европарламент на слушания по поводу ее парламентского иммунитета в ближайший возможный день в мае. Как сообщил Дюш агентству Франс Пресс, "абсолютно невозможно", что обсуждение состоится до второго тура президентских выборов, который пройдет 7 мая.

"Национальный фронт" — французская партия, выступающая за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. На последних выборах в Европарламент партия набрала 25,4% голосов избирателей. Лидером партии сейчас является Марин Ле Пен, дочь основателя движения Жан-Мари Ле Пена.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.