Европарламент получил требование о лишении Марин Ле Пен иммунитета

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Европарламент получил требование французской юстиции об отмене действия иммунитета кандидата на пост президента и лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
"Европейский парламент уведомлен о требовании об отмене действия иммунитета депутатов Ле Пен и Бутонне. Следующий этап: объявление на пленарном заседании", — говорится в сообщении генерального директора по вопросам коммуникации и представителя ЕП Жома Дюша (Jaume Duch).
Как поясняет агентство, о требовании отменить иммунитеты Ле Пен и Бутонне будет объявлено в ходе пленарного заседания 26 или 27 апреля в Брюсселе.
"Национальный фронт" — французская партия, выступающая за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. На последних выборах в Европарламент партия набрала 25,4% голосов избирателей. Лидером партии сейчас является Марин Ле Пен, дочь основателя движения Жан-Мари Ле Пена.
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.