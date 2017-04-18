Премьер Испании выступит свидетелем по делу о коррупции

МАДРИД, 18 апр — РИА Новости, Сергей Сарымов. Премьер-министр Испании Мариано Рахой выступит перед судом в качестве свидетеля по делу о коррупции в правящей в стране "Народной партии", сообщает во вторник новостное издание El Pais.

Данное решение вынес суд под председательством судьи Анхеля Уртадо, решение было принято большинством — двое против одного. Таким образом, будет выбрана дата, когда Рахой выступит в судебном процессе в качестве свидетеля по коррупционном делу "Gürthel".

По испанскому законодательству, любое должное лицо, вплоть до премьер-министра страны, обязано давать показания в суде в случае соответствующего решения суда. Запрос на вызов Рахоя в суд был отправлен в суд европейской ассоциацией юристов-демократов (ADADE). Стоит отметить, что это уже третье прошение ассоциации привлечь испанского премьер-министра к судебному делу о коррупции в правящей партии Испании в качестве свидетеля.

Дело "Gürthel"- одно из самых громких коррупционных дел в Испании за последние годы. В ходе расследования удалось установить существование на протяжении 18 лет в руководящей Народной партии Испании "двойной бухгалтерии". С 1990 по 2008 годы в партии существовали кроме официальной бухгалтерии несколько счетов, где регистрировались текущие финансовые расходы.

Главным подозреваемым в этом деле выступает бывший казначей партии Луис Барсенас, который в 2013 году был арестован, а позже, в 2015 году, был выпущен под залог. Барсенас в своих показаниях обвинял членов руководства партии в том, что они были в курсе существования "черной кассы" и даже получали из нее вознаграждение. Оппозиция потребовала отставки премьера Мариано Рахоя, а в стране проходили многотысячные митинги протеста.

Рахой все обвинения в свой адрес со стороны Барсенаса опроверг и заявил, что "ошибся в этом человеке".