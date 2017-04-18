Лавров призвал Киев выполнять свои обещания по Минским соглашениям

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Москва считает важным, чтобы заявления Киева не расходились с его действиями по минским соглашениям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на приеме по случаю православной Пасхи.
"Очевидно, что единственный путь достижения устойчивого урегулирования — полное и последовательное выполнение минских соглашений", — сказал он.
По словам Лаврова, "это было в очередной раз подтверждено вчера во время телефонного разговора лидеров стран нормандского формата — России, Германии, Франции и Украины".
"Важно, чтобы слова наших украинских соседей перестали расходиться с делом", — отметил глава МИД РФ.
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