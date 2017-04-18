Польская газета раскритиковала украинский Институт национальной памяти

ВАРШАВА, 18 апр — РИА Новости. Имена почти тысячи польских разведчиков времен Польской народной республики (ПНР) обнародовал Институт национальной памяти, в списке есть и те шпионы, которые продолжали работать после падения коммунистического режима, сообщает "Газета Выборча", называя ситуацию "невероятным скандалом".

Недавно принятый в Польше закон об Институте национальной памяти обязал рассекретить архивы спецслужб ПНР.

"Имена почти тысячи офицеров и агентов разведки ПНР раскрывает публично доступный каталог IPN (Института национальной памяти). Иностранные службы, не вставая из-за стола, могут идентифицировать наших шпионов, а потом воспроизвести их контакты за рубежом", — пишет издание.

В частности, каталог подтверждает, что офицером разведки был Мариуш Казана, глава дипломатического протокола МИД Польши, который погиб в авиакатастрофе под Смоленском. Из каталога можно выяснить, что офицер носил фамилию легализации "Чарски", а на службу поступил в 1986 году.

В каталоге приводятся настоящие имена разведчиков и те, под которыми офицеры выступали за рубежом. "Это невероятный скандал. Большинство из этих людей еще живы, открыты их контакты. Польское государство просто их выдало", – заявил "Газете Выборчей" бывший сотрудник разведки, до недавнего времени курировавший один из отделов в этой службе.

"Это персональные данные шпионов и разведчиков, как тех, времен холодной войны, как и тех, которые действовали в конце ПНР. Там офицеры, рожденные в 60-х годах, есть даже год 68-й, что означает, что большинство их служения приходится на годы после падения коммунизма. Раскрыты были как их настоящие имена, так и те, под которыми они выступали в качестве "офицеров под прикрытием" или "нелегалов", раскрыты шпионы, годами живущие за рубежом", — отмечает газета.