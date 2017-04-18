СМИ: в Токио ждут подтверждения совместных действий с Москвой на Курилах

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Глава японской партии "Синто Дайти" Мунэо Судзуки, которого называют неофициальным советником премьера Синдзо Абэ по отношениям с Россией, полагает, что на встрече лидеров России и Японии в Москве будет подтверждена и оформлена договоренность о совместной экономической деятельности на южных Курилах. Он также ожидает обсуждения безвизовых поездок на острова, японского плана сотрудничества и корейской проблемы.

Абэ посетит Россию 27-28 апреля, сообщила ранее газета "Емиури". По словам Судзуки, стороны сейчас согласовывают перечень проектов в рамках совместной экономической деятельности на четырех островах южных Курил.

"Я думаю, что во время нынешнего визита будет в какой-то форме подтверждена и оформлена договоренность между лидерами о том, как надо вести совместную экономическую деятельность", — сказал он в интервью газета "Известия".

Кроме того, политик уверен, что лидеры России и Японии обсудят тему безвизовых поездок бывших японских жителей островов на могилы предков. "Я уверен, что эта тема тоже прозвучит в ходе визита", — заявил Судзуки.

"Также, полагаю, обязательно будет разговор и о реализации восьми пунктов сотрудничества, которые были предложены японской стороной во время встречи в Сочи 6 мая прошлого года. Из международной проблематики оба лидера наверняка затронут темы Сирии и Северной Кореи", — сказал Судзуки.

По его словам, Абэ "очень интересуется вопросом улучшения отношений Москвы и Вашингтона".

"Среди всех лидеров большее число встреч у Абэ именно с Путиным, и наиболее по уровню доверия выделяются именно отношения с российским лидером. Я уверен, что именно благодаря развитию персональных отношений и фактору личного доверия лидеров друг к другу отношения между двумя странами будут успешно развиваться", — добавил политик.

В ходе встречи между Путиным и Абэ в Сочи в мае 2016 года японский премьер представил "План сотрудничества", охватывающий восемь областей практического взаимодействия: энергетику, промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, городскую среду, кооперацию предприятий малого и среднего бизнеса, высокие технологии, гуманитарные обмены.