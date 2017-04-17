КНДР обвинила США в провоцировании ядерной войны

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Первый заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил, что США создали опасную ситуацию в регионе, представляющую серьезную угрозу миру на Корейском полуострове.
Угроза войны
"Это представляет серьезную угрозу миру и стабильности (на Корейском полуострове — ред.)", — сказал зампостпреда КНДР при ООН на брифинге в понедельник.
Ким Ин Рен подчеркнул, что Северная Корея готова ответить на любые военные планы США.
Также, по его словам, Пхеньян выступает против обсуждения КНДР в Совете Безопасности ООН, запланированного на 28 апреля.
"Это еще одно злоупотребление полномочиями, проявление двойных стандартов и нарушение суверенитета КНДР Советом Безопасности ООН, который действует по распоряжению Соединенных Штатов", — резюмировал Ким Ин Рен.
Пхеньян готов продолжить испытания
"Оно состоится в то время и в том месте, которые сочтут нужными в нашей штаб-квартире", — добавил дипломат.
Новые ядерные испытания могут стать для КНДР уже шестыми по счету. Предыдущие Пхеньян провел в сентябре 2016 года, несмотря на запрет со стороны Совбеза ООН.
С 2006 года Совбез ООН принял уже шесть резолюций в отношении КНДР, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных разработок.
"Подобающий" ответ
Она повторила, что США не намерены "позволять Северной Корее продолжать вести себя угрожающим образом".
"К этому нет никакой терпимости, к этим незаконным программам — ядерной и по баллистическим ракетам", — добавила представитель госдепартамента.
При этом, по ее словам, США не ищут конфликта с КНДР.
"Мы определенно не ищем конфликта или смены режима, но намерены защищать наш народ и союзников, если это необходимо. Не думаю, что это США или союзники нарушают резолюции СБ ООН, отказываясь от прошлых обязательств или угрожая военным ударом", — заявила Торнтон.
"Мы намерены обеспечить, чтобы это давление привело к эффективным изменениям в их (руководства КНДР — ред.) мышлении", — заключила она.
Ранее вице-президент США Майк Пенс в ходе визита в Южную Корею предупредил Пхеньян о том, что ему не следует испытывать решительность американского президента Дональда Трампа, напомнив о недавних действиях Вашингтона в Сирии.
Позиция Китая
По ее словам, этой теме, в частности, был посвящен разговор госсекретаря США Рекса Тиллерсона и члена госсовета КНР Яна Цзечи в минувшие выходные.
"Они согласились, что есть общие цели на Корейском полуострове, которые включают в себя строгое выполнение резолюций СБ ООН, а также необходимость международных действий для оказания давления на КНДР, чтобы она прекратила свои провокационные действия и вновь взяла обязательства в области мирной денуклеаризации", — заявила Торнтон.
Ранее официальный представитель МИД КНР Лу Кан сообщил, что телефонный разговор Яна Цзечи и Тиллерсона не связан с последним ракетным пуском со стороны КНДР.
ООН призвала КНДР к диалогу
"Мы серьезно озабочены обострением ситуации на Корейском полуострове, все стороны должны удвоить их дипломатические усилия", — заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
"Последний запуск, который мы видели в выходные, вызывает беспокойство. Мы призываем КНДР предпринять все необходимые усилия для деэскалации ситуации, вернуться к диалогу по денуклеаризации и полному выполнению резолюций СБ ООН", — сказал он.
Неудачные испытания
По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.
После пуска ракеты правительство Японии создало кризисный штаб при канцелярии премьер-министра, а правительство Южной Кореи созвало экстренное заседание постоянного комитета Совета национальной безопасности.
Временно исполняющий обязанности южнокорейского президента, премьер-министр Хван Гё Ан после переговоров в Сеуле с американским вице-президентом Майком Пенсом заявил, что Южная Корея и США намерены решительно наказать КНДР в случае дальнейших "провокаций".