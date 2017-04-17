КНДР обвинила США в провоцировании ядерной войны

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Первый заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил, что США создали опасную ситуацию в регионе, представляющую серьезную угрозу миру на Корейском полуострове.

Угроза войны

По словам северокорейского дипломата, США "создали опасную ситуацию", "при которой ядерная война может начаться в любой момент".

"Это представляет серьезную угрозу миру и стабильности (на Корейском полуострове — ред.)", — сказал зампостпреда КНДР при ООН на брифинге в понедельник.

Ким Ин Рен подчеркнул, что Северная Корея готова ответить на любые военные планы США.

Также, по его словам, Пхеньян выступает против обсуждения КНДР в Совете Безопасности ООН, запланированного на 28 апреля.

"Это еще одно злоупотребление полномочиями, проявление двойных стандартов и нарушение суверенитета КНДР Советом Безопасности ООН, который действует по распоряжению Соединенных Штатов", — резюмировал Ким Ин Рен.

Пхеньян готов продолжить испытания

Ким Ин Рён также отметил, что Пхеньян проведет новые ядерные испытания.

"Оно состоится в то время и в том месте, которые сочтут нужными в нашей штаб-квартире", — добавил дипломат.

Новые ядерные испытания могут стать для КНДР уже шестыми по счету. Предыдущие Пхеньян провел в сентябре 2016 года, несмотря на запрет со стороны Совбеза ООН.

С 2006 года Совбез ООН принял уже шесть резолюций в отношении КНДР, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных разработок.

"Подобающий" ответ

США не будут терпеть угрозы со стороны КНДР и ответят "подобающим образом", заявила журналистам и.о. помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Сьюзан Торнтон.

Она повторила, что США не намерены "позволять Северной Корее продолжать вести себя угрожающим образом".

"К этому нет никакой терпимости, к этим незаконным программам — ядерной и по баллистическим ракетам", — добавила представитель госдепартамента.

При этом, по ее словам, США не ищут конфликта с КНДР.

"Мы определенно не ищем конфликта или смены режима, но намерены защищать наш народ и союзников, если это необходимо. Не думаю, что это США или союзники нарушают резолюции СБ ООН, отказываясь от прошлых обязательств или угрожая военным ударом", — заявила Торнтон.

Также она рассказала, что Вашингтон и его союзники готовят меры по усилению экономического давления на Пхеньян.

"Мы намерены обеспечить, чтобы это давление привело к эффективным изменениям в их (руководства КНДР — ред.) мышлении", — заключила она.

Ранее вице-президент США Майк Пенс в ходе визита в Южную Корею предупредил Пхеньян о том, что ему не следует испытывать решительность американского президента Дональда Трампа, напомнив о недавних действиях Вашингтона в Сирии.

Позиция Китая

Китай, как и США, привержен курсу на оказание международного давления на КНДР для выполнения резолюций Совбеза ООН, заявила Торнтон.

По ее словам, этой теме, в частности, был посвящен разговор госсекретаря США Рекса Тиллерсона и члена госсовета КНР Яна Цзечи в минувшие выходные.

"Они согласились, что есть общие цели на Корейском полуострове, которые включают в себя строгое выполнение резолюций СБ ООН, а также необходимость международных действий для оказания давления на КНДР, чтобы она прекратила свои провокационные действия и вновь взяла обязательства в области мирной денуклеаризации", — заявила Торнтон.

Ранее официальный представитель МИД КНР Лу Кан сообщил, что телефонный разговор Яна Цзечи и Тиллерсона не связан с последним ракетным пуском со стороны КНДР.

ООН призвала КНДР к диалогу

ООН, в свою очередь, призвала КНДР вернуться к диалогу по денуклеаризации Корейского полуострова.

"Мы серьезно озабочены обострением ситуации на Корейском полуострове, все стороны должны удвоить их дипломатические усилия", — заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Последний запуск, который мы видели в выходные, вызывает беспокойство. Мы призываем КНДР предпринять все необходимые усилия для деэскалации ситуации, вернуться к диалогу по денуклеаризации и полному выполнению резолюций СБ ООН", — сказал он.

Неудачные испытания

В минувшее воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР.

По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.

После пуска ракеты правительство Японии создало кризисный штаб при канцелярии премьер-министра, а правительство Южной Кореи созвало экстренное заседание постоянного комитета Совета национальной безопасности.

Временно исполняющий обязанности южнокорейского президента, премьер-министр Хван Гё Ан после переговоров в Сеуле с американским вице-президентом Майком Пенсом заявил, что Южная Корея и США намерены решительно наказать КНДР в случае дальнейших "провокаций".