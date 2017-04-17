ООН призвала КНДР предпринять шаги по деэскалации напряженности

ООН, 18 апр – РИА Новости. ООН призывает КНДР вернуться к диалогу по денуклеаризации Корейского полуострова и считает необходимым наращивание дипломатических усилий для деэскалации напряженности, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
"Последний запуск, который мы видели в выходные, вызывает беспокойство. Мы призываем КНДР предпринять все необходимые усилия для деэскалации ситуации, вернуться к диалогу по денуклеаризации и полному выполнению резолюций СБ ООН", — сказал он.
В минувшее воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.
Ранее в понедельник вице-президент США Майк Пенс в ходе визита в Южную Корею предупредил Пхеньян о том, что ему не следует испытывать решительность американского президента Дональда Трампа, напомнив о недавних действиях Вашингтона в Сирии.