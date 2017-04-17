ООН призвала КНДР предпринять шаги по деэскалации напряженности

ООН, 18 апр – РИА Новости. ООН призывает КНДР вернуться к диалогу по денуклеаризации Корейского полуострова и считает необходимым наращивание дипломатических усилий для деэскалации напряженности, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы серьезно озабочены обострением ситуации на Корейском полуострове, все стороны должны удвоить их дипломатические усилия", — сказал представитель на регулярном брифинге.

"Последний запуск, который мы видели в выходные, вызывает беспокойство. Мы призываем КНДР предпринять все необходимые усилия для деэскалации ситуации, вернуться к диалогу по денуклеаризации и полному выполнению резолюций СБ ООН", — сказал он.

В минувшее воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.

После пуска ракеты правительство Японии создало кризисный штаб при канцелярии премьер-министра, а правительство Южной Кореи созвало экстренное заседание постоянного комитета Совета национальной безопасности.

Ранее в понедельник вице-президент США Майк Пенс в ходе визита в Южную Корею предупредил Пхеньян о том, что ему не следует испытывать решительность американского президента Дональда Трампа, напомнив о недавних действиях Вашингтона в Сирии.