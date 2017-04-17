Лидер КНДР осудил удар США по авиабазе в Сирии и выразил солидарность Асаду

ТОКИО, 17 апр – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Лидер КНДР Ким Чен Ын в приветственной телеграмме президенту Сирии Башару Асаду по случаю 71-й годовщины независимости республики осудил удар США по сирийской авиабазе, назвав действия Вашингтона "неразумным актом вторжения", сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на текст телеграммы, распространенной северокорейскими СМИ.

"Мы осуждаем недавний акт агрессии США против вашей страны", — говорится в телеграмме Ким Чен Ына Асаду.

"Мы еще раз выражаем нашу решительную поддержку и солидарность действиям сирийского правительства и народа республики по достижению справедливости", — отмечается в телеграмме.

Агентство Ренхап пишет, что похожая телеграмма была направлена лидером КНДР президенту Сирии в минувший четверг по случаю 70-летия со дня создания Партии арабского социалистического возрождения (Баас).

В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с эсминцев Porter и Ross по сирийскому аэродрому Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.