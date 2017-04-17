Bloomberg: КНДР проигнорировала запросы Китая о встрече с дипломатами

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Представители Северной Кореи в апреле проигнорировали несколько запросов китайских дипломатов о встрече с коллегами из КНДР, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседники агентства подчеркнули, что, в частности, запросы о встрече с коллегами направляли глава МИД КНР Ван И и специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова У Давэй, однако Пхеньян проигнорировал их. Как отмечает агентство, не известно, как часто официальные представители КНР предлагали коллегам из КНДР встретиться и как часто получали отказ. МИД КНР не прокомментировал эту информацию.

На прошлой неделе спецпредставитель КНР по Северной Корее ездил в Сеул, чтобы обсудить со своим южнокорейским коллегой ядерную и ракетную программу КНДР. Как сообщало южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на дипломатический источник, после Сеула он намеревался направиться в Пхеньян, однако ответа от КНДР на запрос о визите он не получил.

На Корейском полуострове сохраняется геополитическая напряженность. В воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. В то же время вице-президент США Майк Пенс, который посетил ранее в понедельник разделяющую Корейский полуостров демилитаризованную зону, заявил, что в отношении КНДР у Вашингтона "стратегическому терпению пришел конец".