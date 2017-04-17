В США автора фильма о Сноудене считают причастной к гибели солдата в Ираке

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Власти США подозревают режиссера документального фильма об экс-сотруднике Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварде Сноудене Лору Пойтрас в том, что она своим бездействием могла привести к гибели и ранению солдат в Багдаде в 2004 году, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
В аэропорту Ньюарка офицер службы безопасности угрожал надеть на нее наручники за то, что она писала шариковой ручкой, так как она могла быть оружием, а в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке ее ноутбук и другая электроника оставались в аэропорту 41 день.
Завоевавший в 2015 году премию "Оскар" фильм Пойтрас Citizenfour был посвящен интервью со Сноуденом. Новый фильм режиссера, Risk, рассказывает об основателе портала разоблачений WikiLeaks Джулиане Ассанже. В 2004 году Пойтрас снимала в Багдаде фильм "Моя страна, моя страна" о выборах в Ираке с точки зрения иракского врача, критиковавшего оккупацию страны США.
Сама режиссер узнала об этих подозрениях, подав иск против правительства США в 2015 году. В результате правительство предоставило ей более тысячи страниц документов по ее делу, из которых следует, что власти США подозревают ее в пособничестве террористам. Она называет подозрения ложными и утверждает, что не снимала атаку. "Никакой записи нападения нет. Эту историю они придумали, она не соотносится с фактами", — заявила она агентству.
Брюнинг сообщил полковнику, что именно Пойтрас была женщиной с камерой, тот затем сообщил об этом армии США. Сам Брюнинг заявил под присягой, что, по его мнению, режиссер заранее знала об атаке, так как жила в районе, жители которого поддерживали Саддама Хусейна. "Она не боялась за свою жизнь или угрозы быть похищенной, в то время как западных журналистов похищали и казнили", — заявил Брюнинг.
Командование специальных расследований Сухопутных войск США в письме ФБР заявило, что не нашло достаточных оснований предъявить обвинения Пойтрас. "Но это может вскоре измениться, если Пойтрас допросят и она признается, что знала об атаке", — цитирует агентство письмо командования. Режиссер утверждает, что ее так и не допросили. Вскоре после того, как ФБР получило итоги расследования армии, начались задержания и допросы Пойтрас в аэропортах.
При этом режиссер опасается, что они возобновятся вновь, в связи с чем требует от властей больше информации. В конце марта федеральный судья в Вашингтоне постановил, что ФБР не имеет достаточных обоснований для нераскрытия информации по делу режиссера. Пойтрас заявила, что не понимает, продолжается ли расследование или же оно прекращено.