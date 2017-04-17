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В США автора фильма о Сноудене считают причастной к гибели солдата в Ираке

13:2217.04.2017
(обновлено: 13:27 17.04.2017)
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Американская журналистка, кинопродюсер, кинооператор, кинорежиссёр Лора Пойтрас во время вручения премии Оскар. Архивное фото
© AFP 2017/ Robyn Beck

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Власти США подозревают режиссера документального фильма об экс-сотруднике Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварде Сноудене Лору Пойтрас в том, что она своим бездействием могла привести к гибели и ранению солдат в Багдаде в 2004 году, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Эдвард Сноуден во время выступления по видеосвязи на конференции Американского союза гражданских свобод (ACLU). Архивное фото
© AP Photo/ Marco Garcia
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По словам Пойтрас, ее без объяснения останавливали для дополнительных досмотров более 50 раз с 2006 по 2012 годы. Сотрудники аэропортов обследовали ее багаж, допрашивали по несколько часов, анализировали ее электронные устройства. В австрийском аэропорту ей заявили, что ее уровень угрозы составляет "400 из 400".

В аэропорту Ньюарка офицер службы безопасности угрожал надеть на нее наручники за то, что она писала шариковой ручкой, так как она могла быть оружием, а в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке ее ноутбук и другая электроника оставались в аэропорту 41 день.

Завоевавший в 2015 году премию "Оскар" фильм Пойтрас Citizenfour был посвящен интервью со Сноуденом. Новый фильм режиссера, Risk, рассказывает об основателе портала разоблачений WikiLeaks Джулиане Ассанже. В 2004 году Пойтрас снимала в Багдаде фильм "Моя страна, моя страна" о выборах в Ираке с точки зрения иракского врача, критиковавшего оккупацию страны США.

Эдвард Сноуден. Архивное фото
© AP Photo/ Marco Garcia
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Агентство сообщает, что члены отряда нацгвардии США подверглись нападению боевиков в Багдаде, а затем сообщили, что они видели "белую женщину" с камерой на крыше дома непосредственно перед нападением. Атака боевиков унесла жизнь 22-летнего рядового Дэвида Рустума, также пострадали несколько других солдат. Некоторые из членов отряда высказали подозрение, что Пойтрас знала заранее об атаке, но не сообщила о ней американским солдатам из-за желания запечатлеть ее на камеру. Если эта информация подтвердится, Пойтрас должна будет предстать перед судом из-за нарушения уголовного кодекса США.

Сама режиссер узнала об этих подозрениях, подав иск против правительства США в 2015 году. В результате правительство предоставило ей более тысячи страниц документов по ее делу, из которых следует, что власти США подозревают ее в пособничестве террористам. Она называет подозрения ложными и утверждает, что не снимала атаку. "Никакой записи нападения нет. Эту историю они придумали, она не соотносится с фактами", — заявила она агентству.

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© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Информацию о женщине с камерой также сообщил подполковник из отряда вышестоящим чинам, но те не отреагировали. Позже он рассказал об этом автору книги о службе гвардейцев в Ираке Джону Брюнингу. При этом в переписке с Брюнингом 15 января 2006 года Пойтрас сообщила, что она вела видеозапись района, где произошла атака. "Я жила в доме иракской семьи, документировала бои с точки зрения семьи. На улицу я в тот день не выходила", — цитирует агентство ее письмо.

Брюнинг сообщил полковнику, что именно Пойтрас была женщиной с камерой, тот затем сообщил об этом армии США. Сам Брюнинг заявил под присягой, что, по его мнению, режиссер заранее знала об атаке, так как жила в районе, жители которого поддерживали Саддама Хусейна. "Она не боялась за свою жизнь или угрозы быть похищенной, в то время как западных журналистов похищали и казнили", — заявил Брюнинг.

Командование специальных расследований Сухопутных войск США в письме ФБР заявило, что не нашло достаточных оснований предъявить обвинения Пойтрас. "Но это может вскоре измениться, если Пойтрас допросят и она признается, что знала об атаке", — цитирует агентство письмо командования. Режиссер утверждает, что ее так и не допросили. Вскоре после того, как ФБР получило итоги расследования армии, начались задержания и допросы Пойтрас в аэропортах.

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© РИА Новости. Алексей Дружинин
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ФБР отказалось от комментариев по делу Пойтрас. Представитель Нацбезопасности США заявил, что Пойтрас дополнительно проверяли, так как она из списка "особых" пассажиров, представляющих собой высокую угрозу. Задержания прекратились в 2012 году после появления в СМИ статьи о ситуации Пойтрас.

При этом режиссер опасается, что они возобновятся вновь, в связи с чем требует от властей больше информации. В конце марта федеральный судья в Вашингтоне постановил, что ФБР не имеет достаточных обоснований для нераскрытия информации по делу режиссера. Пойтрас заявила, что не понимает, продолжается ли расследование или же оно прекращено.

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