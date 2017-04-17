Киев обвинил ополченцев в провокациях во время Пасхи

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости. Киевская сторона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) заявила, что ополченцы во время Пасхальных праздников якобы осуществляли в Донбассе вооруженные провокации.

"Украинская сторона СЦКК констатирует, что незаконные вооруженные формирования ОРДЛО пренебрегая всеми минскими договоренностями и в течении Пасхальных праздников осуществляли вооруженные провокации в отношении вооруженных сил Украины вдоль всей линии разграничения", — сообщает в Facebook пресс-центр штаба военной операции со ссылкой на СЦКК.

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