СМИ: баскская ЭТА назвала разоружение средством достижения независимости

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Баскская сепаратистская группировка ЭТА назвала свое разоружение средством, которое поможет достичь независимости, сообщает агентство Europa Press.

Группировка ЭТА приняла решение сложить оружие 8 апреля. К настоящему моменту группировка передала французским правоохранительным органам информацию о восьми тайниках с оружием и взрывчатыми веществами.

По данным агентства, группировка направила в газету "Гара" письмо, в котором заявила, что ее разоружение "не является платой за переговоры, это способ объяснить ограниченность государств и начать этап независимости, в котором необходимо участие населения".

В своем письме группировка не упомянула о возможном роспуске. Сообщается, что внутри ЭТА пройдут обсуждения вопроса о создании государства басков, что они считают "наиболее революционным шагом".

Ранее группировка ЭТА приняла решение сложить оружие, которое через посредников должно быть передано властям Испании и Франции. Однако специалисты по борьбе с терроризмом министерства внутренних дел Испании подозревают, что разоружение группировки прошло не полностью, и в распоряжении ЭТА находятся около 100 пистолетов, два гранатомета и около двух тонн взрывчатых веществ.

Террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, на баскском языке означает "Родина и свобода") была основана 31 июля 1959 года. Ее жертвами за всю историю существования стали около 860 человек. В 2011 году организация ЭТА объявила "бессрочное и всеобщее перемирие". В ответ на это правительство Испании потребовало ее самороспуска.