Празднования в Пхеньяне, посвященные Дню Солнца, завершились фейерверком

ПХЕНЬЯН, 15 апр — РИА Новости. Празднования по случаю 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, основателя КНДР и деда нынешнего лидера страны Ким Чен Ына, завершились в Пхеньяне фейерверком и выступлениями молодых артистов на центральной площади города.

Несколько тысяч человек с заходом солнца собрались на площади Ким Ир Сена и исполнили военно-патриотические песни. C отдельными номерами выступили акробаты и художественные гимнасты. Завершилось празднование салютом на фоне Монумента идей Чучхе, который продолжался порядка 30 минут.

Ранее в субботу в Пхеньяне прошел военный парад, приуроченный к памятной дате, на котором вооруженные силы страны продемонстрировали несколько типов ракет, в том числе, возможно, межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок, а также ракетные системы залпового огня. Парад принимал лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

Нынешнее празднование 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, государственного праздника, который в Северной Корее носит название День Солнца, проходят на фоне обострения отношений между КНДР и США. Президент США Дональд Трамп на этой неделе назвал Северную Корею угрозой и обещал "позаботиться" о ней, но не сказал, какие возможности рассматривает. Тем временем к берегам Корейского полуострова была перенаправлена ударная авианосная группировка США во главе с авианосцем "Карл Винсон". В КНДР заявили, что ответят ядерным ударом на ядерную войну, спровоцированную США.