Празднования в Пхеньяне, посвященные Дню Солнца, завершились фейерверком
ПХЕНЬЯН, 15 апр — РИА Новости. Празднования по случаю 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, основателя КНДР и деда нынешнего лидера страны Ким Чен Ына, завершились в Пхеньяне фейерверком и выступлениями молодых артистов на центральной площади города.
Несколько тысяч человек с заходом солнца собрались на площади Ким Ир Сена и исполнили военно-патриотические песни. C отдельными номерами выступили акробаты и художественные гимнасты. Завершилось празднование салютом на фоне Монумента идей Чучхе, который продолжался порядка 30 минут.
Ранее в субботу в Пхеньяне прошел военный парад, приуроченный к памятной дате, на котором вооруженные силы страны продемонстрировали несколько типов ракет, в том числе, возможно, межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок, а также ракетные системы залпового огня. Парад принимал лично лидер КНДР Ким Чен Ын.
Нынешнее празднование 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, государственного праздника, который в Северной Корее носит название День Солнца, проходят на фоне обострения отношений между КНДР и США. Президент США Дональд Трамп на этой неделе назвал Северную Корею угрозой и обещал "позаботиться" о ней, но не сказал, какие возможности рассматривает. Тем временем к берегам Корейского полуострова была перенаправлена ударная авианосная группировка США во главе с авианосцем "Карл Винсон". В КНДР заявили, что ответят ядерным ударом на ядерную войну, спровоцированную США.
Утро во многих городах Северной Кореи начинается с сигнала сирены. Это предупреждение не о тревоге, а о том, что пора вставать и трудиться. Уже через полчаса на улицах можно увидеть толпы людей, которые идут на работу.
Один из главных лозунгов Северной Кореи – "Опора на свои силы".
Работники, которые добросовестно выполняют свои обязанности и не нарушают законов, получают от государства до 1 тыс. г риса, мясо и яйца. По телевизору гражданам часто сообщают о том, что жители других стран этого не имеют и живут намного хуже.
Автомобиль в Северной Корее – невиданная роскошь, которую обычные люди не могут себе позволить. Машин здесь немного, дороги почти всегда пустые, из-за чего многие дети играют прямо на проезжей части.
Считается, что нация растет здоровой и сильной, так как с раннего детства все посещают спортивные секции, регулярно обследуются у врачей и не едят много. Ни одна женщина в Северной Корее не имеет права взять в руки сигарету.
Рыболовство является одной из важных составляющих экономики Северной Кореи.
Из-за того, что в стране не хватает плодородных земель, сельское хозяйство развито слабо. В основном здесь высаживают рис, картофель, сою и кукурузу. Что касается животноводства, то здесь преобладает птице- и свиноводство.
Люди передвигаются в основном пешком или на велосипедах, а также пользуются общественным транспортом.
Электричество в жилых домах дается на несколько часов.
Урожай здесь собирают в основном вручную. Дети часто работают на полях наравне со взрослыми.