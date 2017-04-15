СМИ: Украина рискует потерять 3 млрд долларов из-за бездействия чиновников

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Киев может потерять 3,65 миллиарда долларов, которые должен был выделить Государственный банк развития Китая на модернизацию украинской энергетической инфраструктуры, пишет агентство Рейтер.

Кредитное соглашение было подписано еще в 2012 году, но сделка может провалиться из-за несогласованных действий украинских министерств и компании "Нафтогаз Украины", говорится в статье.

В июне этого года украинская сторона должна представить конкретные предложения по инвестиционным программам, однако профильные ведомства еще не подписали ни одного угольного или газового проекта, которые могли бы финансироваться за счет заемных средств из Китая, отмечает агентство.

Правительство Украины обещает подготовить к дедлайну минимум один проект, но остается неясным, готов ли Китайский банк развития предоставить финансирование при таких условиях. Глава "Углесинтезгаза" (дочерняя компания "Нафтогаза Украины") Андрей Супрун сомневается, что украинская сторона успеет подготовить все предложения к назначенному сроку.

"Сумма займа огромна, и кредит находится под госгарантией Украины. Проект такого масштаба является политическим, поэтому от министерств экономики, энергетики и финансов требуется единая позиция", — приводит агентство слова Супруна. По его словам, согласованности между "Углесинтезгазом" и энергетическим ведомством пока нет.

Заместитель министра финансов Украины Юрий Буца признал, что не все предложения будут готовы в срок, но чиновник уверен, что Украине удастся получить часть кредита.