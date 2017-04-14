Глава ДНР считает, что 2017 год станет решающим для Донбасса

ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко считает, что 2017 год может стать решающим в конфликте в Донбассе.

"Учитывая динамику изменения внешнего и внутриукраинского контекста, у меня есть основания предполагать, что этот, 2017-й, год станет решающим. Но параметры контекста могут измениться. Соответственно, должны будут вноситься коррективы в прогнозы. Но не существенные", — сказал Захарченко в ходе прямой линии с жителями Украины.

По его словам, есть определенные признаки, которые позволяют ожидать "скорого конца этого дурдома". Он отметил, что "майданный проект не прижился в международном окружении".

"Запад ставил себе задачи по отношению к России, в которых Украина использовалась как инструмент. Сегодня становится очевидным, что задачи, которые ставил перед собой Запад в отношении России, не выполнены и, более того, невыполнимы. Так что будет пересматриваться и инструментарий. Запад не будет платить деньги просто так", — считает глава ДНР.