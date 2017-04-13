Берни Сандерс считает, что Трампа не переизберут на второй срок

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сенатор-демократ Берни Сандерс считает, что президента США Дональда Трампа не переизберут на второй срок в 2020 году, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. © AFP 2017/ Nicholas Kamm Трамп заявил, что уверен в нормализации отношений с Россией

Сандерс был одним из ключевых участников президентской гонки в США, он проиграл Хиллари Клинтон номинацию в президенты от Демократической партии.

"Что касается первых трех месяцев в офисе, Дональд Трамп – наименее популярный президент в истории выборов", — приводит агентство слова Сандерса. "Я не верю, что его переизберут (в 2020 году), если Трамп продолжит эту политику. Также я не думаю, что 2018 год станет хорошим для республиканцев", — добавил сенатор.

Ранее Трамп, который победил на выборах 8 ноября и вступил в должность президента США 20 января, прямо намекал на то, что намерен баллотироваться на второй срок в 2020 году.

Последним президентом США, которого избрали всего на один срок, был Джордж Буш-старший.