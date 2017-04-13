FT не стала комментировать возможный иск Кадырова и Сечина

ЛОНДОН, 13 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Британское издание Financial Times отказалось прокомментировать ситуацию с возможным иском главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и главы "Роснефти" Игоря Сечина в связи с публикацией о предполагаемом конфликте между ними.

"Мы это не комментируем", — ответили в FT на соответствующий запрос РИА Новости.

Ранее на этой неделе Кадыров и Сечин заявили, что могут обратиться в различные суды по поводу публикации в FT, в которой со ссылкой на источники говорится, что между ними возник конфликт на почве обсуждений продажи чеченским властям активов "Роснефти" в регионе. По утверждению издания, после критики Кадырова в адрес "Роснефти" было решено проверить, существует ли "чеченский след" в теракте в петербургском метро 3 апреля.

Главы "Роснефти" и Чеченской республики заявили, что приведенные в публикации факты являются лживыми домыслами, а их самих "связывают многолетние и многосторонние уважительные деловые и человеческие отношения".

"Публикуемые и тиражируемые домыслы являются заведомо бездоказательной и сознательной ложью, в связи с чем мы вынуждены рассмотреть перспективы обращения в суды различных юрисдикций", — говорится в совместном заявлении, опубликованном на корпоративном сайте нефтяной компании за подписями Сечина и Кадырова.

В заявлении подчеркивается, что публикация "затрагивает чувствительные моменты личных отношений Игоря Ивановича Сечина и Рамзана Ахмадовича Кадырова, оскорбляет светлую память Ахмад-Хаджи Кадырова, с которым Игорь Сечин был близко знаком с 1999 года". Заявления о "чеченском следе", на который некто якобы пытается навести при расследовании терактов в Петербурге, является, как минимум, разжиганием межнациональной розни, то есть уголовно наказуемым деянием, считают Кадыров и Сечин.