В Ливии рассказали, что мешает поставкам российского вооружения

РАДЖМА (Ливия), 13 апр — РИА Новости. Ливийская национальная армия обсуждала с российской стороной возможные поставки российского оружия в рамках ранее заключенных контрактов, однако в силу действующего против Ливии оружейного эмбарго ООН поставки невозможны, заявил в интервью РИА Новости командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

"Мы обсуждали с российскими друзьями ранее заключенные контракты. Но с практической стороны до сих пор действует оружейное эмбарго, оно затрудняет реализацию этих контрактов, хотя они были заключены до принятия СБ ООН решения об эмбарго", — заявил Хафтар.

По его словам, важным источником оружия для ливийской армии являются "трофеи, оставленные на поле боя боевиками "Исламского государства" *.

Хафтар в 2016 году посетил Москву в июне и в ноябре для встреч с главами российского МИД и Минобороны, а также секретарем Совбеза. По словам командующего, поставки вооружений не обсуждались, так как Россия придерживается оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии.

В январе 2017 года Хафтар посетил авианосец "Адмирал Кузнецов", в ходе видеоконференции с министром обороны России Сергеем Шойгу обсудил борьбу с террористами на Ближнем Востоке, также ему была передана партия медицинских препаратов первой необходимости для ливийских военных и мирного населения, сообщало Минобороны РФ.

*Террористическая организация, запрещенная в России