Подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама пришли в суд в бронежилетах

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Две женщины, обвиняемые в убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Нама, в четверг явились на судебное слушание в Малайзии в бронежилетах и в сопровождении сил специального назначения, пишет издание Straits Times.

Газета со ссылкой на одного из адвокатов сообщает, что полиция до сих пор не предоставила стороне защиты материалы по делу.

Накануне адвокат одной из обвиняемых выразил опасения, что его подзащитная "станет козлом отпущения". Сообщалось, что если женщины будут признаны виновными, им грозит смертная казнь.

По данным издания, следующее судебное заседание состоится 30 мая.

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам, позднее это было подтверждено экспертизой.