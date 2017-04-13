В Китае отметили совместную с Россией роль в стабилизации ситуации в мире

ПЕКИН, 13 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китай и Россия являются "стабилизаторами" в деле обеспечения мира и стабильности в регионе и на планете, отношения сторон будут развиваться вне зависимости от того, как меняется ситуация, заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Мы достигли новых успехов в сотрудничестве, в торговле, инвестициях, финансовой сфере, в области гуманитарных и культурных обменов. Мы также поддерживаем тесную координацию по важным вопросам, включая ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии. Мы выступаем в качестве стабилизаторов для мира и стабильности в регионе и целом мире. Неважно, как меняется ситуация, мы привержены развитию двусторонних отношений, это не изменится", — сказал Лу Кан.

Он отметил, что Россия и Китай имеют ряд двусторонних механизмов на высоком уровне, включая ежегодные встречи в рамках этих механизмов, а также на уровне лидеров стран.

"В этом году мы продолжим это взаимодействие, и лидеры двух стран будут вместе управлять развитием отношений стран в различных сферах", — отметил официальный представитель МИД КНР.

Ранее посол РФ в КНР Андрей Денисов заявил, что отношения Москвы и Пекина достигли беспрецедентного уровня. "Мы полностью согласны с позитивным заявлением российского посла в Китае по поводу двусторонних отношений", — добавил Лу Кан.

Накануне вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию в начале июля. Как сообщалось ранее, ожидается, что президент РФ Владимир Путин посетит форум по китайской стратегии "Один пояс — один путь", который пройдет в Пекине 14 —15 мая.