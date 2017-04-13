В Нагорном Карабахе заявили о 25 нарушениях перемирия за сутки

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (305)

ЕРЕВАН, 13 апр — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в четверг о 25 нарушениях режима прекращения огня в регионе за минувшие сутки.

"Двенадцатого апреля и в ночь на 13 апреля вооруженные силы Азербайджана 25 раз нарушили режим перемирия, произведя по армянским позициям свыше 300 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", — говорится в сообщении.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>