ДНР выступила с предложениями по стабилизации ситуации в Донбассе

ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в среду на встрече в Минске выступили с рядом предложений по стабилизации ситуации в Донбассе, сообщила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина.

"К сожалению, позиция украинской стороны остается неизменно деструктивной. Несмотря на это, представители ДНР выступили с рядом предложений по стабилизации ситуации и выразили надежду на тишину в период пасхальных праздников", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

По ее словам, представители Киева уже пятую встречу подряд заявляют, что готовы предоставить доступ наблюдателям ОБСЕ для верификации отведенного вооружения, согласно поданным их командованием данным. "В то время как СММ (Специальная мониторинговая миссия) ОБСЕ в своих отчетах продолжает фиксировать отсутствие в соответствующих местах хранения вооружения ВСУ, а также случаи применения запрещенного вооружения, несмотря на введенный режим прекращения огня", — добавила Талакина.